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الفيفا "يذبح" روبياليس مجدداً .. رفض الاستئناف وتأكيد العقوبة

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الفيفا &quot;يذبح&quot; روبياليس مجدداً .. رفض الاستئناف وتأكيد العقوبة
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كرة القدم

2024-01-27 | 06:09
الفيفا "يذبح" روبياليس مجدداً .. رفض الاستئناف وتأكيد العقوبة

أكدت لجنة الاستئناف عقوبة روبياليس

أكدت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عقوبة رئيس الاتحاد الإسباني السابق لكرة القدم لويس روبياليس.
ورفضت الهيئة الاستئناف المقدم من روبياليس، ضد قرار لجنة الفيفا التأديبية التي منعته من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات.
وبعد تحليل الادعاءات المقدمة، وعقد جلسة استماع، قررت لجنة الاستئناف رفض الاستئناف وتأكيد العقوبة المفروضة على روبياليس. 
ومن بين الاعتبارات الأخرى "وافقت لجنة الاستئناف تماما على أن روبياليس تصرف بطريقة تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الفيفا التأديبي أثناء وبعد نهائي كأس العالم للسيدات".
ومضت اللجنة للقول إن "استنتاجات القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف قد أبلغت إلى السيد روبياليس، وفقا للأحكام ذات الصلة من قانون الفيفا التأديبي" وأبلغته أن "القرار قابل للاستئناف المحتمل أمام محكمة التحكيم الرياضية".
وخلصت اللجنة الى أن "الفيفا يكرر التزامه المطلق باحترام وحماية سلامة جميع الأفراد وضمان احترام القواعد الأساسية للسلوك اللائق".
 
الفيفا "يذبح" روبياليس مجدداً .. رفض الاستئناف وتأكيد العقوبة

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الفيفا

لويس روبياليس

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