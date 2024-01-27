فيديو - مقتل 4 من مشجعي إشبيلية بينهم والد وشقيقين

كانوا في الطريق لمشاهدة مباراة في كأس ملك اسبانيا

توفي مشجع إشبيلية الشاب، الذي أصيب بجروح خطيرة في حادث مروري فقد فيه ثلاثة أشخاص حياتهم يوم الخميس على الطريق السريع باتجاه مدريد.

ينتمي مشجع إشبيلية، وهو قاصر (15 عاما)، إلى نفس عائلة المشجعين اللذين توفيا في الحادث، والده (49) وشقيقه (17)، اللذان كانا في الطريق لمشاهدة المباراة في كأس ملك اسبانيا التي انتهت الى خسارة إشبيلية أمام أتلتيكو مدريد (0-1) في ربع النهائي.

وبذلك، يرتفع عدد ضحايا هذا الحادث المأساوي إلى 4 من مشجعي إشبيلية الذين كانوا في طريقهم إلى مدريد لرؤية فريقهم، ثلاثة منهم من عائلة واحدة، وهو حصل بسبب ضباب كثيف تسبب في تصادم متعدد وأدى الى 17 جريحاً.