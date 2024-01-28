فيديو - هدف لليستر سيتي من تسديدة رائعة

واصل ليستر سيتي مسيرته الناجحة في كأس الاتحاد الانجليزي

تابع ليستر سيتي مسيرته المُظفرة للعودة الى الدوري الانجليزي الممتاز، وتابع صدارته المرتاحة لدوري البطولة الانجليزية برصيد 66 نقطة، بفرق سبع نقاط عن أقرب مطارديه إيبسويتش تاون، بعد 28 جولة على انطلاق المسابقة.

كذلك، واصل ليستر سيتي مسيرته الناجحة، وتأهل الى الدور الخامس من كأس الاتحاد الانجليزي، بتغلبه بثلاثية نظيفة على برمنغهام سيتي، كان أجملها الهدف الثاني الذي سجله اللاعب التركي يونس أكغون، بفضل تسديدة من خارج منطقة الجزاء.