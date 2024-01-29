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فيديو - أعمال العنف توقف مباراةً في كأس الاتحاد الانجليزي

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فيديو - أعمال العنف توقف مباراةً في كأس الاتحاد الانجليزي
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كرة القدم

2024-01-29 | 00:45
فيديو - أعمال العنف توقف مباراةً في كأس الاتحاد الانجليزي

توقفت مباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب الحوادث

توقفت مباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بين وست بروميتش الناشط في دوري الدرجة الثانية وولفرهامبتون بسبب الحوادث في المدرجات في ملعب هاوثورنز وقيام العديد من المشجعين بالقفز إلى أرض الملعب.
وكان على الشرطة أن تتصرف لمحاولة التخفيف من الأحداث التي بدأت قبل عشر دقائق من النهاية، عندما سجل البرازيلي ماثيوس كونها الهدف الثاني لولفرهامبتون (2-0)، فسقطت عدة أشياء على العشب وقفز بعض المشجعين إلى أرض الملعب احتجاجا.
 
 
فيديو - أعمال العنف توقف مباراةً في كأس الاتحاد الانجليزي

رياضة

كرة القدم

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست بروميتش

ولفرهامبتون

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