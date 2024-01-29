برشلونة يبحث عن مدربه التالي .. ومفاجأة في اللائحة

يبحث برشلونة عن مدربه التالي، بعد أن صدم تشافي هيرنانديز إسبانيا، بإعلان رحيله في نهاية الموسم، وأمام الرئيس جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو خمسة أشهر للعثور على هذا البديل.وفي الأشهر القليلة الماضية، أفيد أن مدرب بولونيا تياجو موتا يجذب انتباه برشلونة، كما هو الحال بالنسبة لمدرب جيرونا ميشيل سانشيز، وطبعاً رافائيل ماركيز مدرب برشلونة أتلتيك.مدرب آخر في الدوري الإسباني يُسجّل العجائب منذ عدة سنوات، هو مدرب ريال سوسيداد إيمانول ألجواسيل، إذ أكد ماتيو موريتو في The Daily Briefing أنه أحد الأسماء المدرجة في القائمة المختصرة لبرشلونة.وتأهل ريال سوسيداد لبطولات كرة القدم الأوروبية في المواسم الأربعة الأخيرة منذ تولي ألجواسيل مهمة تدريب النادي، وحصل على أحد المراكز الأربعة الأولى في العام الماضي، وكأس الملك في عام 2021، وهو يحقق نتائج ممتازة هذا الموسم، ولديه أفضل دفاع في دوري أبطال أوروبا.