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فيديو الحكم وناتشو يتفاعل .. القاضي يعترف بمجاملة ريال مدريد

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فيديو الحكم وناتشو يتفاعل .. القاضي يعترف بمجاملة ريال مدريد
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كرة القدم

2024-01-29 | 23:51
فيديو الحكم وناتشو يتفاعل .. القاضي يعترف بمجاملة ريال مدريد

حدث بين شوطيّ مباراة لاس بالماس وريال مدريد

تفاعلت قضية الفيديو المثير الذي نشرته بالأمس شبكة DAZN، والمتعلق بما حدث بين شوطيّ مباراة لاس بالماس وريال مدريد، والتي انتهت الى فوز الأخير بهدفين لهدف ضمن الدوري الاسباني.
وكشف الفيديو عن محادثة جرت بين الحكم الرئيسي للمباراة سوتو جرادو، ومدافعي ريال مدريد ناتشو وكاربخال، حيث كان الاول يتساءل عن سبب منح زميله رودريجو بطاقة صفراء أثناء احتكاكه مع حارس المرمى المنافس ألبارو باييس في الدقيقة الخامسة.
وردّ جرادو بالقول "من الواضح أن اللقطة تستحق البطاقة الحمراء"، فما كان من كاربخال إلّا أن تدخل معترضاً، معلّلاً بأن الحارس هو من بدأ باستفزاز زميله رودريجو، فما كان من الحكم إلّا أن أجابه "هذا صحيح".
 
 
فيديو الحكم وناتشو يتفاعل .. القاضي يعترف بمجاملة ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

لاس بالماس

ريال مدريد

الدوري الاسباني

سوتو جرادو

ناتشو

كاربخال

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