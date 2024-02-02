الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - ريال مدريد يُبرم صفقة رعاية تُتبقيه على القمّة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - ريال مدريد يُبرم صفقة رعاية تُتبقيه على القمّة
A-
A+

كرة القدم

2024-02-02 | 01:52
فيديو - ريال مدريد يُبرم صفقة رعاية تُتبقيه على القمّة

بقي نادي ريال مدريد مُتربّعاً على القمة في قائمة خاصة

بقي نادي ريال مدريد الإسباني، مُتربّعاً على القمة في قائمة أغلى قمصان الأندية في العالم، حيث أفادت صحيفة ماركا، المُقربة منه، عن اتمام عقد رعاية بينه وبين شركة "HP" العالمية، مقابل مبلغ سنوي يصل إلى 200 مليون يورو.
ونشر ريال مدريد عبر حسابه على منصة إكس فيديو لجهاز حاسوب موضوع على طاولة امامها كرسي في منتصف الملعب، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
وأشارت ماركا  إلى أن قمصان ريال مدريد سوف تتزين بشعار شركة "HP" على الذراع الأيسر، علماً أن النادي الملكي يحصل على 120 مليون يورو بشكل سنوي من شركة أديداس، وعلى 70 مليوناً من التعاقد مع شركة طيران الإمارات (Emirates).
 
 
فيديو - ريال مدريد يُبرم صفقة رعاية تُتبقيه على القمّة

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

HP

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقتل شابة بعد لقاء جنسيّ مع لاعب برازيلي والشرطة تُحقق
شاهدوا الأرجنتين تسحق تشيلي بخماسية في التصفيات الأولمبية

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - فيدال على حصان "الملك آرثر" في المونيمنتال !!
09:48

فيديو - فيدال على حصان "الملك آرثر" في المونيمنتال !!

دخل لاعب خط الوسط الشهير محطة جديدة من حياته الكروية

09:48

فيديو - فيدال على حصان "الملك آرثر" في المونيمنتال !!

دخل لاعب خط الوسط الشهير محطة جديدة من حياته الكروية

بيلينجهام متهم يالاعتداء اللفظي على جرينوود وقد يدفع الثمن
09:46

بيلينجهام متهم يالاعتداء اللفظي على جرينوود وقد يدفع الثمن

خيتافي قرر تقديم شكوى إلى الدوري الإسباني

09:46

بيلينجهام متهم يالاعتداء اللفظي على جرينوود وقد يدفع الثمن

خيتافي قرر تقديم شكوى إلى الدوري الإسباني

فيديو الانجاز التاريخي: الأردن في نصف نهائي كأس آسيا
09:18

فيديو الانجاز التاريخي: الأردن في نصف نهائي كأس آسيا

سُجلّ هدف "النشامى" بـ"نيران صديقة"

09:18

فيديو الانجاز التاريخي: الأردن في نصف نهائي كأس آسيا

سُجلّ هدف "النشامى" بـ"نيران صديقة"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024