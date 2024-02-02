فيديو - ريال مدريد يُبرم صفقة رعاية تُتبقيه على القمّة

بقي نادي ريال مدريد الإسباني، مُتربّعاً على القمة في قائمة أغلى قمصان الأندية في العالم، حيث أفادت صحيفة ماركا، المُقربة منه، عن اتمام عقد رعاية بينه وبين شركة "HP" العالمية، مقابل مبلغ سنوي يصل إلى 200 مليون يورو.ونشر ريال مدريد عبر حسابه على منصة إكس فيديو لجهاز حاسوب موضوع على طاولة امامها كرسي في منتصف الملعب، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.وأشارت ماركا إلى أن قمصان ريال مدريد سوف تتزين بشعار شركة "HP" على الذراع الأيسر، علماً أن النادي الملكي يحصل على 120 مليون يورو بشكل سنوي من شركة أديداس، وعلى 70 مليوناً من التعاقد مع شركة طيران الإمارات (Emirates).