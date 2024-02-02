الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقتل شابة بعد لقاء جنسيّ مع لاعب برازيلي والشرطة تُحقق

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مقتل شابة بعد لقاء جنسيّ مع لاعب برازيلي والشرطة تُحقق
A-
A+

كرة القدم

2024-02-02 | 01:53
مقتل شابة بعد لقاء جنسيّ مع لاعب برازيلي والشرطة تُحقق

تحقق الشرطة البرازيلية في الوفاة الغامضة في ساو باولو

تحقق الشرطة البرازيلية في الوفاة الغامضة في ساو باولو، لليفيا غابرييل دا سيلفا سانتوس، بعد وقت قصير من لقاء جنسي مع ديماس كانديدو دي أوليفيرا فيلهو، وهو لاعب يبلغ من العمر 19 عاما، ينشط في فريق كورينثيانز تحت 20 عاماً.
وتوفيت الفتاة البالغة من العمر 19 عاماً، والتي تم نقلها إلى مستشفى بلدية تاتوابي، بعد إصابتها بنزيف في أعضائها التناسلية ناتج عن قطع بطول خمسة سنتيمترات، وتعرضها لأربع توقفات قلبية تنفسية.
وقالت الشرطة أنه تم استدعاء عناصر للتحقق من مكالمة طوارئ، حيث كان الأمر يتعلق بفتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، وقد عانت من أربع اضطرابات تنفسية متتالية، واحدة في الموقع، وواحدة في سيارة الاسعاف واثنتين في المستشفى، ما أدى إلى الوفاة.
وادّعى الشاب الذي كان معها أنهما كانا يقيمان علاقات جنسية طبيعية قبل أن  تشعر بالمرض، فيما سجل مركز الشرطة وفاة ليفيا غابرييل دا سيلفا سانتوس على أنها "مشبوهة".
وقال لاعب كرة القدم أن ليفيا أغمي عليها عندما لاحظت وجود دم على عضوها التناسلي، وأنه هو الذي اتصل بخدمات الطوارئ، ورافق الشابة في سيارة الإسعاف إلى المستشفى.
وأبلغ اللاعب الشرطة أنه كان على علاقة جنسية بالتراضي مع ليفيا، وذكر محاميه تياغو لينوار أن الشابين التقيا قبل شهر على إنستغرام و"مارسا الجنس بالتراضي باستخدام الواقي الذكري"، ولم يتعاطيا الكحول او المخدرات، ولم يستخدما أي أشياء في لقاءهما الجنسيّ.
 
مقتل شابة بعد لقاء جنسيّ مع لاعب برازيلي والشرطة تُحقق

رياضة

كرة القدم

ليفيا غابرييل دا سيلفا سانتوس

ديماس كانديدو دي أوليفيرا فيلهو

كورينثيانز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ايرلينغ هالاند يشتري طائرة خاصة بكلفة باهظة جداً
فيديو - ريال مدريد يُبرم صفقة رعاية تُتبقيه على القمّة

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - فيدال على حصان "الملك آرثر" في المونيمنتال !!
09:48

فيديو - فيدال على حصان "الملك آرثر" في المونيمنتال !!

دخل لاعب خط الوسط الشهير محطة جديدة من حياته الكروية

09:48

فيديو - فيدال على حصان "الملك آرثر" في المونيمنتال !!

دخل لاعب خط الوسط الشهير محطة جديدة من حياته الكروية

بيلينجهام متهم يالاعتداء اللفظي على جرينوود وقد يدفع الثمن
09:46

بيلينجهام متهم يالاعتداء اللفظي على جرينوود وقد يدفع الثمن

خيتافي قرر تقديم شكوى إلى الدوري الإسباني

09:46

بيلينجهام متهم يالاعتداء اللفظي على جرينوود وقد يدفع الثمن

خيتافي قرر تقديم شكوى إلى الدوري الإسباني

فيديو الانجاز التاريخي: الأردن في نصف نهائي كأس آسيا
09:18

فيديو الانجاز التاريخي: الأردن في نصف نهائي كأس آسيا

سُجلّ هدف "النشامى" بـ"نيران صديقة"

09:18

فيديو الانجاز التاريخي: الأردن في نصف نهائي كأس آسيا

سُجلّ هدف "النشامى" بـ"نيران صديقة"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024