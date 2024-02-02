بيلينجهام متهم يالاعتداء اللفظي على جرينوود وقد يدفع الثمن

ذكرت وسائل اعلام اسبانية، أن جود بيلينجهام وصف مواطنه ماسون جرينوود، المعار من مانشستر يونايتد، بـ"المغتصب" بعد اشتباكه معه خلال فوز فريقه ريال مدريد (2-0) على خيتافي، الذي قرر تقديم شكوى إلى الدوري الإسباني.وقد يكون لدى بيلينجهام قضية للرد عليها، بعد أن رصدته الكاميرا وهو يُكلّم مواكنه، حيث يُزعم أن نجم مدريد وصف اللاعب المعار من مانشستر يونايتد بأنه "مغتصب"، وذكرت "كادينا سير" أن التعليق المذكور تم إبلاغه إلى مندوب الدوري الإسباني الحاضر بعد صافرة النهاية.ووفقا لكادينا سير، طلب خيتافي إدراج الحادث في تقرير المباراة والتحقيق في الأمر، و"اتخاذ التدابير المناسبة" في الحالات المماثلة، خصوصاً أن لاعبه متهم بالاغتصاب في انجلترا، لكن لم تثبت ادانته.وقال إيتورالدي جونزاليس، المسؤول السابق لمباريات الدوري الإسباني للموقع، عما يمكن أن يجري "يمكن أن تتم معاقبة اللاعب إذا قال ذلك، ولكن إذا أراد خيتافي الدفاع عن لاعبه، فإن ما يمكنه فعله هو رفع القضية إلى لجنة المسابقات، التي يتعين عليها التحقيق واتخاذ قرار".