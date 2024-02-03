بن رحمة يحتفل بالانتقال الى ليون بصورة مؤثرة مع والدته

نشر اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة صورة مع والدته

نشر اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة صورة مع والدته وهو يُقبّل رأسها بعد أن استكمل نادي ليون الفرنسي التعاقد معه من وست هام الانجليزي، أمس الجمعة.

وبعد يوم من فشل الصفقة في نهاية فترة الانتقالات، لأسباب إدارية، نجح ليون في تقديم التماس إلى الفيفا، وقال في بيان رسمي إنه تم قبول جميع الأوراق.

وانضم بن رحمة الى ليون على سبيل الإعارة المدفوعة بقيمة 6.4 مليون دولار حتى نهاية حزيران - يونيو، مع خيار شرائه مقابل 15.5 مليوناً ونسبة 10 بالمئة من قيمة أي عملية بيع مستقبلية.

وانضم بن رحمة، البالغ 28 عاماً إلى وست هام في العام 2020، وسجل 24 هدفا في 146 مباراة، ويأتي انتقاله الى ليون المتعثر الذي يحتل المركز 16 في الدوري الفرنسي ويستضيف مرسيليا يوم غد الأحد.