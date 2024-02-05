جمهور هونج كونج يهاجم بيكهام ويطالب برؤية ميسي وسواريز

أطلق المشجعون الغاضبون صيحات الاستهجان ضد ديفيد بيكهام

أطلق المشجعون الغاضبون صيحات الاستهجان ضد ديفيد بيكهام، رئيس نادي إنتر ميامي، حين كان يحيي ٤٠ الف مشجع، ويشكرهم على "ترحيبهم المذهل".

وتعرض أسطورة مانشستر يونايتد وإنجلترا للسخرية الشديدة خلال خطابه، بعد أن دفع المشجعون ما يصل إلى 460 دولاراً مقابل مشاهدة ليونيل ميسي، لكن القائد الفائز بكأس العالم، والذي يعاني من إجهاد في أوتار الركبة، ظلّ على مقاعد البدلاء طوال الوقت إلى جانب لويس سواريز.

وفي انعكاس لغضب المشجعين، قالت حكومة هونج كونج إنها قد تسحب مليوني دولار من التمويل للمنظمين الذين ساعدوا في جلب إنتر ميامي إلى المدينة، باعتبار أنهم مدينون للجمهور بتفسير.

وأوضح هؤلاء ان المشجعين عندما اشتروا التذاكر، لم يُبلغوا انه لن يتم ردّ أي مبالغ مالية إذا لم يلعب ميسي، وقال جيراردو مارتينو مدرب ميامي، إن الفريق الطبي للنادي اتخذ قرار إراحة نجمه بعد تقييم لوضعه صباح الأحد.

وقال مارتينو للصحفيين "نتفهم خيبة أمل المشجعين لغياب ليو ميسي، نحن نتفهم أن الكثير منهم يشعرون بهذه الخيبة الكبيرة ونطلب منهم المغفرة، كنا نتمنى لو كان بإمكاننا إشراك ليو لفترة على الأقل، لكن الخطر كان كبيراً جداً".

لعب ميسي ست دقائق فقط في مباراة ميامي الأخيرة، في المملكة العربية السعودية يوم الخميس، ويواجه الآن سباقاً مع الزمن ليكون لائقا لموسم الدوري الأميركي الجديد، الذي يبدأ في 21 شباط - فبراير المقبل.

وفي منتصف الشوط الثاني، ارتفعت هتافات "نريد ميسي" في استاد هونج كونج من المشجعين اليائسين لرؤية أعظم لاعب كرة قدم في جيله في المباراة الاستعراضية التي تم الترويج لها كثيراً.

وأصبحت صيحات الاستهجان أعلى خلال آخر 10 دقائق عندما أصبح من الواضح أن الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات لن يشارك.

وفي بيان، أعرب منظمو الحدث، الذي أطلق عليه اسم "Tatler XFEST"، عن "خيبة أملهم الشديدة" لعدم مشاركة ميسي ولا زميله سواريز في المباراة، وقالوا "على الرغم من بعض التقارير الإخبارية، لم يكن لدينا أي معلومات حول عدم مشاركة ميسي أو سواريز قبل انطلاق المباراة".

وبالإضافة إلى غياب ثنائي أميركا الجنوبية اللامع، لم تضم تشكيلة ميامي الأساسية أيا من نجوم برشلونة السابقين الآخرين، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وتقدم انتر ميامي (٣-١) قبل ان يظهر بوسكيتس وألبا من مقاعد البدلاء بعد 62 دقيقة وسط هتافات المشجعين، واختتم ريان سايلور التسجيل (٤-١)، ليتحقق للفريق الاميركي أول فوز في خمس مباريات في جولته التحضيرية للموسم الجديد.



