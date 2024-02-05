الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

جمهور هونج كونج يهاجم بيكهام ويطالب برؤية ميسي وسواريز

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جمهور هونج كونج يهاجم بيكهام ويطالب برؤية ميسي وسواريز
A-
A+

كرة القدم

2024-02-05 | 00:27
جمهور هونج كونج يهاجم بيكهام ويطالب برؤية ميسي وسواريز

أطلق المشجعون الغاضبون صيحات الاستهجان ضد ديفيد بيكهام

أطلق المشجعون الغاضبون صيحات الاستهجان ضد ديفيد بيكهام، رئيس نادي إنتر ميامي، حين كان يحيي ٤٠ الف مشجع، ويشكرهم على "ترحيبهم المذهل".
وتعرض أسطورة مانشستر يونايتد وإنجلترا للسخرية الشديدة خلال خطابه، بعد أن دفع المشجعون ما يصل إلى 460 دولاراً مقابل مشاهدة ليونيل ميسي، لكن القائد الفائز بكأس العالم، والذي يعاني من إجهاد في أوتار الركبة، ظلّ على مقاعد البدلاء طوال الوقت إلى جانب لويس سواريز.
وفي انعكاس لغضب المشجعين، قالت حكومة هونج كونج إنها قد تسحب مليوني دولار من التمويل للمنظمين الذين ساعدوا في جلب إنتر ميامي إلى المدينة، باعتبار أنهم مدينون للجمهور بتفسير.
وأوضح هؤلاء ان المشجعين عندما اشتروا التذاكر، لم يُبلغوا انه لن يتم ردّ أي مبالغ مالية إذا لم يلعب ميسي، وقال جيراردو مارتينو مدرب ميامي، إن الفريق الطبي للنادي اتخذ قرار إراحة نجمه بعد تقييم لوضعه صباح الأحد.
وقال مارتينو للصحفيين "نتفهم خيبة أمل المشجعين لغياب ليو ميسي، نحن نتفهم أن الكثير منهم يشعرون بهذه الخيبة الكبيرة ونطلب منهم المغفرة، كنا نتمنى لو كان بإمكاننا إشراك ليو لفترة على الأقل، لكن الخطر كان كبيراً جداً".
لعب ميسي ست دقائق فقط في مباراة ميامي الأخيرة، في المملكة العربية السعودية يوم الخميس، ويواجه الآن سباقاً مع الزمن ليكون لائقا لموسم الدوري الأميركي الجديد، الذي يبدأ في 21 شباط - فبراير المقبل.
وفي منتصف الشوط الثاني، ارتفعت هتافات "نريد ميسي" في استاد هونج كونج من المشجعين اليائسين لرؤية أعظم لاعب كرة قدم في جيله في المباراة الاستعراضية التي تم الترويج لها كثيراً.
وأصبحت صيحات الاستهجان أعلى خلال آخر 10 دقائق عندما أصبح من الواضح أن الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات لن يشارك.
وفي بيان، أعرب منظمو الحدث، الذي أطلق عليه اسم "Tatler XFEST"، عن "خيبة أملهم الشديدة" لعدم مشاركة ميسي ولا زميله سواريز في المباراة، وقالوا "على الرغم من بعض التقارير الإخبارية، لم يكن لدينا أي معلومات حول عدم مشاركة ميسي أو سواريز قبل انطلاق المباراة".
وبالإضافة إلى غياب ثنائي أميركا الجنوبية اللامع، لم تضم تشكيلة ميامي الأساسية أيا من نجوم برشلونة السابقين الآخرين، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
وتقدم انتر ميامي (٣-١) قبل ان يظهر بوسكيتس وألبا من مقاعد البدلاء بعد 62 دقيقة وسط هتافات المشجعين، واختتم ريان سايلور التسجيل (٤-١)، ليتحقق للفريق الاميركي أول فوز في خمس مباريات في جولته التحضيرية للموسم الجديد.

جمهور هونج كونج يهاجم بيكهام ويطالب برؤية ميسي وسواريز

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

ديفيد بيكهام

إنتر ميامي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - "السبيشل وان" بطل إعلان أديداس الجديد
فيديو - شاهدوا هدفين رائعين من لاعب واحد أحدهما "دوبل كيك"

اقرأ ايضا في كرة القدم

بعد فضح خيانته ... زوجة ووكر وعشيقته تعتذران لبعضهما البعض !!!
00:43

بعد فضح خيانته ... زوجة ووكر وعشيقته تعتذران لبعضهما البعض !!!

بعد أن تورط نجم مانشستر سيتي في فضيحة خيانة لزوجته وعشيقته !!

00:43

بعد فضح خيانته ... زوجة ووكر وعشيقته تعتذران لبعضهما البعض !!!

بعد أن تورط نجم مانشستر سيتي في فضيحة خيانة لزوجته وعشيقته !!

فوربس تكشف لائحة الاندية الأميركية الأكثر قيمة .. إنتر ميامي ليس المتصدر !!
00:42

فوربس تكشف لائحة الاندية الأميركية الأكثر قيمة .. إنتر ميامي ليس المتصدر !!

كرة القدم والدوري في الولايات المتحدة يكتسبان تدريجياً شعبية كبيرة

00:42

فوربس تكشف لائحة الاندية الأميركية الأكثر قيمة .. إنتر ميامي ليس المتصدر !!

كرة القدم والدوري في الولايات المتحدة يكتسبان تدريجياً شعبية كبيرة

تفاصيل مقتل الشابة البرازيلية بعد ممارستها الجنس مع لاعب كورينثيانز
00:41

تفاصيل مقتل الشابة البرازيلية بعد ممارستها الجنس مع لاعب كورينثيانز

توفيت الضحية بعد فترة وجيزة من ممارسة الجنس مع اللاعب الواعد

00:41

تفاصيل مقتل الشابة البرازيلية بعد ممارستها الجنس مع لاعب كورينثيانز

توفيت الضحية بعد فترة وجيزة من ممارسة الجنس مع اللاعب الواعد

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024