الاقتراح الأغرب: طالب بتعيين حارس مرماه وزيراً للمالية .. اليكم السبب

طرح مدافع منتخب جنوب إفريقيا، غرانت كيكانا، أمراً غريباً من نوعه.وطالب كيكانا بتعيين زميله حارس المرمى رونوين ويليامز وزيراً للمالية في البلاد، بعدما قاد منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.ولعب ويليامز، حارس المرمى، دور البطولة أمام منتخب الرأس الأخضر، يوم السبت، بعدما تصدى لأربع ركلات ترجيح، وقدم أداءً رائعاً في مباراة الدور ربع النهائي، لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة.وكانت المباراة قد انتهت بعد وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتألق الحارس الجنوب إفريقي ويتصدى للركلات الثلاثة الأولى، وتدخل الرابعة شباكه قبل ان يتصدى للخامسة، في حين نجح زملاءه بتسجيل الركلتين الأولى والرابعة.وقال غرانت كيكانا في تصريحات بعد اللقاء "إنه حارس مرمى من الطراز العالمي، وأعتقد يجب أن يتم تعيينه وزيراً للمالية في البلاد، لأنه يستطيع إنقاذ اقتصاد جنوب إفريقيا".