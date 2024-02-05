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ميلان يريد نوفاك ديوكوفيتش معالجاً نفسياً للاعبيه !!

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ميلان يريد نوفاك ديوكوفيتش معالجاً نفسياً للاعبيه !!
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كرة القدم

2024-02-05 | 00:39
ميلان يريد نوفاك ديوكوفيتش معالجاً نفسياً للاعبيه !!

الصربي نوفاك ديوكوفيتش مدرب نفسي للروسونيري !!

وفقاً لصحيفة لا ريبوبليكا، فكر مالك نادي ميلان، جيري كاردينال، في جلب نجم التنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش كمدرب نفسي للروسونيري قبل ثلاثة أشهر. 
كانت الفكرة أن يقدم ديوكوفيتش، وهو مشجع متحمس لميلان، دعماً تحفيزياً للاعبين الذين يواجهون تحديات، الا انه لم تكن هناك مناقشات بين كاردينال واللاعب حول دوره في النادي.
ومع تاريخ غني وقاعدة جماهيرية معروفة بدعمها العاطفي، يسعى ميلان جاهداً للعودة إلى أيام مجده في كرة القدم الإيطالية والأوروبية، وكان من شأن الإضافة المحتملة لنوفاك ديوكوفيتش، الرمز الرياضي العالمي، إلى طاقم دعم ميلان أن تضيف بعداً فريداً لنهج الفريق، والاستفادة من المرونة الذهنية وعقلية الفوز التي أظهرها نجم التنس طوال مسيرته اللامعة.
والآن، على الرغم من الفرصة الضائعة، يستمر دعم ديوكوفيتش الثابت لميلان، أذ يشاهد بانتظام المباريات في سان سيرو، ما يدل على تفانيه في حب النادي.
والجدير بالذكر أن ديوكوفيتش انتهز الفرصة للقاء لاعبي ميلان رافائيل لياو وإسماعيل بن ناصر خلال نهائيات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في تورينو في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي، ما عزز الروابط بينه وبينهم.
ويحتل ميلان حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي، خلف إنتر ميلان في القمة ويوفنتوس في المركز الثاني، ويستضيف نابولي حامل اللقب على أرضه يوم الأحد المقبل بعد فوزه (٣-٢) على فروزينوني هذا الأسبوع.
 
ميلان يريد نوفاك ديوكوفيتش معالجاً نفسياً للاعبيه !!

رياضة

كرة القدم

ميلان

الدوري الإيطالي

نوفاك ديوكوفيتش

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