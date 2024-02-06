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الموت يُغيّب "أبو طالب" أحد رموز اللعبة الشعبية

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الموت يُغيّب &quot;أبو طالب&quot; أحد رموز اللعبة الشعبية
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كرة القدم

2024-02-06 | 04:24
الموت يُغيّب "أبو طالب" أحد رموز اللعبة الشعبية

غيّب الموت نجم كرة القدم اللبنانية والمدرب السابق محمود برجاوي

غيّب الموت نجم كرة القدم اللبنانية والمدرب السابق محمود برجاوي (ابو طالب)، عن عمر يناهز الـ83 عاماً.

ويعتبر "المختار" أحد أشهر أعلام اللعبة الشعبية، وقد برز كلاعب في مركزي قلب الهجوم والجناح الأيمن في أندية النجمة والراسينغ والتضامن بيروت والأنصار، ثم اعتزل وانتقل الى التدريب، وأُشتهر بحالة التوأمة التي جمعته مع صديق عمره الراحل عدنان الشرقي.

عاش مختار محلة المزرعة محمود برجاوي حياته مع رفيقة دربه سميرة بيلاني، وله ثلاثة أبناء هم خالد وطالب ومحمد، وهو كُنّي بإسم أبو طالب منذ أن كان في الحادية عشرة، لكنه نذر ابنه الاول لإسم خالد، وهو ما كان.

 

الموت يُغيّب "أبو طالب" أحد رموز اللعبة الشعبية

رياضة

كرة القدم

محمود برجاوي

أبو طالب

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