نجم إيران يتهم الاتحاد الآسيوي مُسبقاً .. فماذا قال؟

عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الكويتي أحمد العلي، لقيادة نصف نهائي كأس آسيا بين منتخب قطر ومنتخب ايران عند الخامسة من عصر اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت على ملعب الثمامة، وهو من أكثر الحكام الذين قادوا مباريات في النسخة الحالية من المسابقة.وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، قال سعيد عزت الله، لاعب منتخب إيران ونادي فايلة الدانماركي "حكم المباراة كويتي، وربما نسأل، كيف يتم تعيين حكم عربي لإدارة هذه المواجهة؟ لدينا لاعبون مميزون ونثق في قدراتنا وأنفسنا".وكي يُحيّد قطر بصفتها عربيّة أيضاً عن شكوكه قال "أتقدم بالشكر الى قطر على استضافتها للبطولة، العام الماضي استضافت كأس العالم، وكان شرفا عظيما لكرة القدم في آسيا".من جهته، تجنب أمير قلعي نويي، مدرب منتخب إيران، الخوض في الموضوع، لكنه قاله تلميحاً "هذه مسألة لا علاقة لنا بها، أعتقد أن هذا أمر يجب أن تجيب عنه اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي، وصحيح أن حكم الفيديو المساعد لم يساعدنا في هذه البطولة بطلب العودة للتأكد من بعض اللقطات".وفي طريقه الى نصف النهائي، فاز منتخب قطر على لبنان (3-0) وطاجكستان (1-0) والصين (1-0) وفلسطين (1-0) وأوزبكستان بركلات الترجيح بعد التعادل (1-1)، فيما تغلب منتخب ايران على فلسطين (4-1) وهونج كونج (1-0) والامارات (2-1) وسوريا بركلات الترجيح بعد التعادل (1-1) ثم اليابان (2-1).