فيديو - واندا نارا في فيديو مثير للجدل

نشرت فيديو يتعذّر عرضه بدت فيه في أوضاع متعددة

صوّرت واندا نارا مقطع فيديو لها، وهي تتأرجح على طاولة بلياردو، ونشرت فيديو آخر يتعذّر عرضه بدت فيه في أوضاع متعددة، بينما تساءل المعجبون "ألا يشعر ماورو إيكاردي بالغيرة؟".

وشهد أشهر زواج في كرة القدم الكثير من الأحداث في السنوات الأخيرة، حيث تشاجر الزوجان المثيران للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي في أيلول - سبتمبر 2022، ووصف إيكاردي زوجته واندا بأنها "سامة"، قبل أن تلقي قنبلة مفادها أن علاقتهما قد انتهت.

وعلى الرغم من ذلك، فقد جدد الزوجان علاقتهما بعد عودة إيكاردي إلى الأرجنتين خلال فترة التوقف الدولي في آذار - مارس من العام الماضي، حيث شوهدا معا في مصالحة، وقد تساءل المعجبون الآن مازحين عما إذا كانت هناك مشكلة أخرى في الطريق.

فقد أحدث الفيديو الغريب الذي نشرته واندا لمتابعيها البالغ عددهم 17.2 مليوناً جدلاً حين ظهرت وهي تتأرجح على طاولة بلياردو محاطة بالرجال المنتظرين لخوض منافستهم.

كما ظهرت واندا في حمام سباحة ترتدي البيكيني الضيق وقميص أرجنتيني مع اسم ايكاردي على ظهره، وسط إصرار واضح على إظهار صدرها.