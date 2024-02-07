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وصفها بالعاهرة ومدمنة المخدرات .. جيني هيرموسو تردّ

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وصفها بالعاهرة ومدمنة المخدرات .. جيني هيرموسو تردّ
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كرة القدم

2024-02-07 | 00:44
وصفها بالعاهرة ومدمنة المخدرات .. جيني هيرموسو تردّ

الرغم من كونها واحدة من أكثر الرياضيين نجاحاً وإعجاباً وشعبية

على الرغم من كونها واحدة من أكثر الرياضيين نجاحاً وإعجاباً وشعبية في إسبانيا، فإنها لا تزال عرضة في بعض الأحيان الى تصرفات وعبارات من "الكارهين" الذين لا يتورعون من خلال شبكات التواصل الاجتماعي عن الإهانة وتشويه السمعة وحتى التهديد.
وبعد ما حصل على تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات، من قيام رئيس الاتحاد السابق لويس روبياليس بتقبيلها في فمها، ما تسبب لبطلة العالم جيني هيرموسو بأزمة، وللفاعل بالطرد من أروقة كرة القدم ككل، تعرّضت اللاعبة للكثير من الأذى.
"أيتها العاهرة، لن ألمسك حتى بالعصا، خشية أن تقدمي شكوى، أيتها العاهرة، لقد أكل المتنورون رأسك، أيتها القطعة القذرة، يا مدمنة المخدرات، يا ابنة العاهرة ..."، بعضٌ من عبارات التنمّر على هيرموسو التي قررت الرد، فلجأت الى انستغرام.
وهكذا، نشرت المهاجمة الدولية والمتواجدة حاليا في نادي تيجريس في الدوري المكسيكي، في "قصصها" على إنستغرام، الإهانات التي تلقتها من أحد المستخدمين، الذي وصفها بـ القاتلة"، وسخرت بطلة العالم من المضايقات التي تتلقاها "ليس علينا تغيير أي شيء في هذا المجتمع".
وفي رسالة أكثر طمأنة لمتابعيها، قالت هيرموسو "مرحباً، كل شيء على ما يرام، أردت ببساطة أن أظهر النفوس الفارغة التي تستمر في الإصرار على إلحاق الأذى، بالطبع هذا يجعلني أشعر بمزيد من الفخر بكل شيء".

وصفها بالعاهرة ومدمنة المخدرات .. جيني هيرموسو تردّ

رياضة

كرة القدم

منتخب إسبانيا

كأس العالم للسيدات

لويس روبياليس

جيني هيرموسو

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