فيديو - مُشجعون يهاجون ميسي .. إليكم السبب

وصف بعض المشجعين ميسي بأنه "مثير للاشمئزاز"

وصف بعض المشجعين، النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، بأنه "مثير للاشمئزاز" ودعوا إلى إنهاء عقده بسبب الضحك، بعد أن أضاع زميله في الفريق ركلة جزاء.

وواجه إنتر ميامي مضيفه فيسيل كوبي في مباراة ودية على ملعب اليابان الوطني، وشهدت المواجهة مشاركة ميسي إلى جانب سيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز.

لكن ثلاثي برشلونة السابق لم يتمكن من كسر التعادل السلبي، وتبع ذلك ركلات الترجيح لتحديد الفائز، فسدد فيسيل كوبي أولا، ثم أطلق روبرت تايلور الكرة فوق العارضة، ما أثار ضحك ميسي وزميليه في الفريق جوردي ألبا ودي أندريه يدلين.

وغضب المشجعون رداً على ذلك، وخصوصاً مع فوز فيسيل كوبي بركلات الترجيح، حيث وصف أحدهم النجم بأنه "قائد مثير للاشمئزاز"، وأضاف آخر "يجب إنهاء عقده في أسرع وقت ممكن، مثير للسخرية"، وكتب ثالث "مثل هذا الرجل المثير للاشمئزاز، كيف يمكن أن يضحك؟".

ويتواجد إنتر ميامي في الشرق الأقصى في جولته التحضيرية للموسم، وقد واجه مشكلة في هونج كونج الأسبوع الماضي، حين تُرك المشجعون غاضبين وطالبوا باسترداد أموالهم بعد بقاء ميسي على مقاعد البدلاء بسبب الاصابة.