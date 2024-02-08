فيديو - رحيل تولا نجمُ مُدرّجات الأرجنتين في ثلاث تتويجات مونديالية

بعد أن رافق منتخب الأرجنتين إلى 13 كأس عالم

بعد أن رافق منتخب الأرجنتين إلى 13 كأس عالم آخرها قطر 2022، وشهد تتويجه ثلاث مرات باللقب أعوام 1978 و1986 و2022، رحل كارلوس باسكوال الملقب بـ"تولا"، عن عمر ناهز 83 عاماً.

فقد توفي تولا، المُشجع الأرجنتيني الأشهر، الذي اشتهر بطبلته الكبيرة، والحائز على جائزة "ذا بيست" للعام 2022، نيابة عن الجماهير الأرجنتينية، حيث تسلمها شخصيا كونه "أسر العالم كله" في مونديال قطر و"خلق أجواء دافئة وملونة" وجلب "طاقة إضافية" للمنتخب وفق "الفيفا".

ونعى تولا، نادي روزاريو سنترال، وكتب عبر منصة إكس "ينعى نادي روزاريو سنترال أتلتيكو كارلوس (تولا) باسكوال، المشجع كانيي (الاسم المستعار لمشجعي روزاريو) الذي حمل شغف (أوريازول) في جميع أنحاء العالم، والذي سيستمر دعمه لنا بطبلته المميزة من المدرج العلوي (السماء)".