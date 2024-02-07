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كأس آسيا - فعلتها قطر وهزمت إيران وتواجه الأردن في النهائي

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كأس آسيا - فعلتها قطر وهزمت إيران وتواجه الأردن في النهائي
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كرة القدم

2024-02-07 | 12:26
كأس آسيا - فعلتها قطر وهزمت إيران وتواجه الأردن في النهائي

أكمل منتخب قطر الحُلم، وتأهل إلى نهائي كأس آسيا لمواجهة منتخب الأردن، بتغلبه في نصف النهائي على نظيره الإيراني (٣-٢) في المباراة المثيرة التي جمعتهما على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.

تقدم منتخب إيران في الدقيقة الرابعة بهدف لسردار ازمون، ثم قلبت قطر الطاولة بهدفين لجاسم جابر (١٧) والمتألق اكرم عفيف (٤٣).
وفي مطلع الشوط الثاني، عادلت إيران من ركلة جزاء ترجمها رضا جهانبخش (٥١)، قبل ان يفجر المعز علي المدرجات بهدف الفوز في الدقيقة ٨٢، لينجح القطريون في الحفاظ على الانتصار، والتأهل إلى النهائي الثاني توالياً املاً في الحفاظ على اللقب الذي يحمله " العنابي".
وتقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل على ملعب لوسيل بين منتخبي قطر والأردن الذي يخوض النهائي الآسيوي للمرة الاولى في تاريخه.
 
كأس آسيا - فعلتها قطر وهزمت إيران وتواجه الأردن في النهائي

رياضة

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كأس آسيا - قطر تواجه إيران وعينهما على الأردن
الأردن لا يعرف المستحيل .. الى نهائي كأس آسيا

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