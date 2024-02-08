مطالبات بمنع ميسي من العودة إلى هونغ كونغ

يجب ألا يسمح لميسي بالعودة إلى هونغ كونغ" ...هكذا طالبت وسائل الإعلام الحكومية، والسياسيون والمشجعون في هونغ كونغ، اثر مشاركة ليونيل ميسي في مباراة في اليابان مع فريقه إنتر ميامي ضد فيسيل كوبي، بعد أيام قليلة فقط من بقائه على مقاعد البدلاء بسبب الاصابة في مباراة مشهودة في هونغ كونغ.واتهمت وسائل الإعلام ميسي وناديه إنتر ميامي بارتكاب "دوافع سياسية" بهدف "إحراج" هونغ كونغ، بعد أن ظل "البرغوت" على مقاعد البدلاء طوال مباراة الأحد في هونج كونج، ثم لعب في اليابان.وفي اليوم نفسه الذي أقيمت فيه مباراة اليابان الودية، قال ميسي إنه "يأسف" لعدم تمكنه من اللعب في هونغ كونغ بسبب إصابة "متورمة ومؤلمة" في الفخذ. وأضاف "آمل أن تتاح لنا الفرصة يوما ما للعودة وتقديم أفضل ما لدينا لمشجعينا وأصدقائنا في هونغ كونغ".