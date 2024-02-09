الحكم خلال 3 أسابيع .. لماذا ارتدى داني ألفيس اللون الأبيض؟

يتعين عليه انتظار قرار المحكمة الذي يستغرق ثلاثة أسابيع

كانت ثلاثة أيام كافية لمحاكمة داني ألفيس والاستماع الى أقوال جميع الشهود المعنيين والى اقواله، وسيتعين عليه انتظار قرار المحكمة، الذي سيستغرق ثلاثة أسابيع على الأقل.

الشيء الغريب، هو أنه لم تتسرب الصور لألفيس، نجم برشلونة السابق، سوى من اليوم الأول، عندما ظهر مرتديا قميصا أبيض وبنطلون جينز، وقال الخبير النفسي فرانسيسكو توريبلانكا بهذا الشأن "لم يكن اختيار الملابس نتيجة للصدفة فلا تدعوا ذلك يخدعكم".

ويضيف "اللون الأبيض ينقل صورة النقاء والشفافية والسلام والهدوء، وهو فقط ما أراد اللاعب البرازيلي إظهاره للقاضي" كما قال الخبير المذكور لصحيفة آس.

وتابع "اللون الأبيض له تأثير قوي على التواصل غير اللفظي، إنه يبرز النقاء والبراءة، وهذا هو السبب في أنه يستخدم تقليديا في فساتين الزفاف والمعمودية وغيرها من الاحتفالات".



