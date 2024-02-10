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ألقوا كرات التنس وعملات الشوكولاتة على الملعب احتجاجاً

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ألقوا كرات التنس وعملات الشوكولاتة على الملعب احتجاجاً
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كرة القدم

2024-02-10 | 04:19
ألقوا كرات التنس وعملات الشوكولاتة على الملعب احتجاجاً

توقفت مباراة بروسيا دورتموند مع فرايبورج لنحو 15 دقيقة

توقفت مباراة بروسيا دورتموند مع فرايبورج، ضمن الجولة 21 من الدوري الألماني، لنحو 15 دقيقة، بسبب احتجاجات الجماهير في مدرجات ملعب سيجنال إيدونا بارك، على الاستثمار المستقبلي في البوندسليجا.
وكان قد تم الكشف مؤخرا عن موافقة ثلثي أندية البوندسليجا على دخول مستثمر لشراء حصة في شركة حقوق الإعلام الخاصة بالمسابقة.
وكانت مباراة دورتموند ضد كولن في كانون ثاني - يناير الماضي قد توقفت عندما ألقى المشجعون كرات التنس وعملات الشوكولاتة على أرض الملعب لترمز إلى دخول "الرجل الثاني عشر" الى اللعبة، وهو ما تكرر في مباراة الامس التي انتهت لصالح أصحاب الأرض (2-0).
 
ألقوا كرات التنس وعملات الشوكولاتة على الملعب احتجاجاً

رياضة

كرة القدم

بروسيا دورتموند

فرايبورج

الدوري الألماني

سيجنال إيدونا بارك

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