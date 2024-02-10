إلغاء مباراة ودية بين الأرجنتين ونيجيريا بسبب ميسي

وسط رد فعل عنيف على فشل ميسي في المشاركة في مباراة إنتر ميامي

ألغيت مباراة ودية كانت مقررة بين الأرجنتين ونيجيريا وسط رد فعل عنيف متزايد على فشل ليونيل ميسي في المشاركة في مباراة إنتر ميامي في هونغ كونغ الأسبوع الماضي بسبب الاصابة.

وقال منظمو مباراة إنتر ميامي الودية ضد فريق هونغ كونغ، والتي تخلف فيها ميسي عن الظهور بسبب إصابة في الفخذ، إنهم سيعرضون على المشجعين استرداد 50 في المئة من قيمة التذاكر، بعد أن انتقدت حكومة هونج كونج منظمي الحدث.

وإذا حصل ذلك، فإنه سيكلف المنظمين 5.7 مليون جنيه إسترليني، وقد أثار غياب ميسي غضباً في هونغ كونغ، حيث أطلق المشجعون صيحات الاستهجان ضد ديفيد بيكهام المالك المشارك لإنتر ميامي، وقال ميسي يوم الأربعاء إنّ الوضع "مؤسف" وإنه يأمل في العودة إلى هونج كونج.

لكن سرعان ما امتد الغضب، حيث أشارت وسائل الإعلام الحكومية والمشرعون إلى أن الحادث ربما كان ازدراءاً بدوافع سياسية، واتخذت القضية منعطفاً آخر حيث ألغت السلطات الرياضية الصينية مباراة ودية كانت مقررة الشهر المقبل في هانغتشو بين الأرجنتين ونيجيريا.

وقالت سلطات هانغتشو في بيان "كحدث تجاري، تفاوضت الشركة على أن يلعب الفريق الأرجنتيني مباراة ودية في آذار - مارس من هذا العام في مدينة هانغتشو، لكن بالنظر إلى الأسباب المعروفة حالياً، فإنّ شروط إقامة المباراة الودية ليست ناضجة، لذلك قررنا إلغاءها"، ولم يتضح بعد ما إذا كانت مباراة الأرجنتين الودية الأخرى ضد ساحل العاج في بكين ستلغى أيضاً.



