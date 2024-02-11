فيديو - أكرم عفيف يكشف معنى احتفاليته الغريبة

كشف أكرم عفيف، أفضل لاعب في كأس آسيا ونجم منتخب قطر، سر احتفاله خلال المباراة النهائية التي سجل فيها "هاتريك" في مرمى الاردن.وقاد عفيف "العنابي" الى الفوز على "النشامى" (3-1) والاحتفاظ باللقب، حين سجل ثلاث مرات من علامة الجزاء، علماً أنه تسبب بنفسه باثنتين منها.وعند تسجيله كل هدف يسجله، كان عفيف الذي توج بجائزتيّ أفضل لاعب وأفضل هداف في بطولة كأس آسيا، يسحب ورقة عليها رسم الجوكر، ثم يلفها ليظهر حرف "إس"، وقد تبين أنه الحرف الأول لاسم زوجته.وقال عفيف "ما قمت به هو من أجل زوجتي التي تحمل الجنسية الكويتية وكانت تشاهد أول مباراة لي هنا (في الملعب)، أنا سعيد بالفوز أكثر من الهاتريك، لا أستطيع أن أصف شعوري بكلمات، وما تحقق ليس بالسهل ونحن ندين بذلك إلى المدرب".