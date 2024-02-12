فيديو - لحظة انقضاض صاعقة رعدية على لاعب ومقتله

Footballer dies after hitting by lightning in Indonesia😵💔 pic.twitter.com/zBZJkrlHVz — Abdul Rahman Mashood (@abdulrahmanmash) February 12, 2024 Footballer dies after hitting by lightning in Indonesia😵💔 pic.twitter.com/zBZJkrlHVz — Abdul Rahman Mashood (@abdulrahmanmash) February 12, 2024

قُتل لاعب يدعى سبتيان من سوبانج، اثر تعرضه لصاعقة رعدية، خلال مباراة ودية، أقيمت أمس الأحد، وجمعت فريقه FBI سوبانغ مع FLO FC على ملعب سيليوانجي باندونغ في إندونيسيا، في طقس بالغ السوء، صاحبه موجات صاخبة من البرق والرعد.وظهر سبتيان، البالغ 30 عاما، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتابع تناقل زملائه للكرة، حين تعرض لصاعقة رعدية قوية، فسقط على أرض الملعب.ولم تنفع محاولات اللاعبين في اسعاف زميلهم، الذي توفي على الفور، وذكر تقرير المستشفى إنه أصيب بحروق خطيرة وذوبان أجزاء عديدة من جلده، جرّاء الصاعقة الرعدية.