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جافي يدافع عن كوبارسي ويهاجم صحفياً مخضرماً

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جافي يدافع عن كوبارسي ويهاجم صحفياً مخضرماً
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كرة القدم

2024-02-13 | 03:13
جافي يدافع عن كوبارسي ويهاجم صحفياً مخضرماً

يتمتّع لاعب خطّ الوسط بشخصيّة قياديّة

صحيح أن مدافع برشلونة باو كوبارسي لعب سبع مباريات فقط مع الفريق الأول، وعمره هو 17 عاماً فقط، لكنّه يقوم بتجميع الخبرة اللازمة، وهو الآن يتعرض لانتقادات علنية.
في المباراة ضد غرناطة، سقط كوبارسي بعد تدخل مفترض من حارس المرمى أغوستين باتالا في منطقة الجزاء، لكن لم يتم احتساب أي خطأ، إذ لم يكن هناك تداخل واضح في اللقطات التلفزيونية.
وفي كادينا كوب، لم يتراجع الصحفي المخضرم باكو غونزاليس عن انتقاد كوبارسي، موضحاً أنّ والده يجب أن يأخذه ويضع قوانين واضحة له، وهو النقد الذي لم يتقبّله جافي، الذي كان في المدرجات لمشاهدة التعادل (3-3)، فرد عبر إنستغرام قائلا "مثير للشفقة هو ما أنت عليه، كن أذكى يا باكو باكو".
جافي، الشاب البالغ من العمر ١٩ عاماً فقط، يدافع عن زميله الذي يصغره بعامين، وهو ما يدلّ على تمتّع لاعب خطّ الوسط بشخصيّة قياديّة، داخل وخارج الملعب، وحتّى وهو مصاب، وحتّى وهو ما زال شاباً صغيراً.
 
جافي يدافع عن كوبارسي ويهاجم صحفياً مخضرماً

رياضة

كرة القدم

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باو كوبارسي

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