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فيديو - حريق في المُدرّجات يلغي كأس السوبر

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فيديو - حريق في المُدرّجات يلغي كأس السوبر
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كرة القدم

2024-02-13 | 03:15
فيديو - حريق في المُدرّجات يلغي كأس السوبر

أدى عنف المشجعين إلى اندلاع حريق في المدرجات

تم تعليق مباراة كأس السوبر التشيلياني بعد أن أدى عنف المشجعين إلى اندلاع حريق في المدرجات مساء الأحد. 
وفي اللقاء الذي جمع بين كولو كولو وهواتشيباتو في ملعب خوليو مارتينيز برادانوس الوطني، تسببت مجموعات المشجعين في إيقاف المباراة.
وما حصل أن مشجعين يحملون اسم "Garra Blanca"، وهم مجموعة الألتراس لكولو كولو، بدأو بأعمال شغب قبل انطلاق المباراة وتسببوا في حالة من الفوضى، بعد محاولتهم النزول إلى أرض الملعب خلال الشوط الثاني.
وبينما اشتبكت الشرطة معهم لإبعادهم عن أرضية الميدان، سرعان ما تحولت المشاهد إلى عنف، حيث تم إطلاق المشاعل والألعاب النارية في المدرجات.
وبعد نصف ساعة تقريباً، استؤنفت المباراة، حين تمكنت الشرطة من إخضاع المشجعين، ولكن مؤقتاً فقط، ليتم إلغاء المباراة رسمياً مع استمرار الاضطرابات.
وفي النهاية، اندلع حريق من داخل المدرجات، وأظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب مشتعلة بينما كان المشجعون لا يزالون يقفون في الملعب.
 
 
 
 
فيديو - حريق في المُدرّجات يلغي كأس السوبر

رياضة

كرة القدم

كأس السوبر التشيلياني

كولو كولو

هواتشيباتو

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