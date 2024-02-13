فيديو - حريق في المُدرّجات يلغي كأس السوبر

Suspenden el partido de fútbol de la Supercopa chilena entre Colo Colo y Huachipato tras graves incidentes en el estadio Nacional de Santiago, barristas provocaron incendio en la tribuna norte.

Las barras bravas hacen todo por dañar el fútbol @AlertaMundoNews pic.twitter.com/DecwptZJsJ — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) February 12, 2024

تم تعليق مباراة كأس السوبر التشيلياني بعد أن أدى عنف المشجعين إلى اندلاع حريق في المدرجات مساء الأحد.وفي اللقاء الذي جمع بين كولو كولو وهواتشيباتو في ملعب خوليو مارتينيز برادانوس الوطني، تسببت مجموعات المشجعين في إيقاف المباراة.وما حصل أن مشجعين يحملون اسم "Garra Blanca"، وهم مجموعة الألتراس لكولو كولو، بدأو بأعمال شغب قبل انطلاق المباراة وتسببوا في حالة من الفوضى، بعد محاولتهم النزول إلى أرض الملعب خلال الشوط الثاني.وبينما اشتبكت الشرطة معهم لإبعادهم عن أرضية الميدان، سرعان ما تحولت المشاهد إلى عنف، حيث تم إطلاق المشاعل والألعاب النارية في المدرجات.وبعد نصف ساعة تقريباً، استؤنفت المباراة، حين تمكنت الشرطة من إخضاع المشجعين، ولكن مؤقتاً فقط، ليتم إلغاء المباراة رسمياً مع استمرار الاضطرابات.وفي النهاية، اندلع حريق من داخل المدرجات، وأظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب مشتعلة بينما كان المشجعون لا يزالون يقفون في الملعب.