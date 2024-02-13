ماذا حصل بين خوسيلو وغولر وأنشيلوتي ونجله؟

الجدل بشأن ركلة الجزاء التي حصل على ريال مدريد

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية، تقريراً عن الجدل بشأن ركلة الجزاء التي حصل على ريال مدريد في فوزه الكبير على جيرونا (4-0) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الاسباني.

وكان اللاعب التركي الشاب أردا غولر، الذي شارك كبديل، وحصل على ركلة الجزاء في الدقائق الأخيرة، قد أراد تنفيذها، لكن زميله الإسباني خوسيلو تمسك بذلك وأخفق.

وقالت ماركا أن الفرنسي تشواميني حاول اقناع خوسيلو بترك الكرة لغولر، لكنه أصرّ، فنهض المدرب كارلو أنشيلوتي، وأبلغ كارفاخال أن التركي هو من يجب أن يسدد، لكن نجله ومساعده ديفيد، تدخل مُطالباً بأن تترك الكرة للمهاجم الاسباني صاحب الخبرة.

وبالفعل، تراجع المدرب الإيطالي عن قراره، فسدد خوسيلو الكرة وأهدر فرصة تسجيل الهدف الخامس في المباراة.



