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مراهق لمس مؤخرة "أوكامبوس" يدفع ثمناً غالياً

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مراهق لمس مؤخرة &quot;أوكامبوس&quot; يدفع ثمناً غالياً
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كرة القدم

2024-02-14 | 09:40
مراهق لمس مؤخرة "أوكامبوس" يدفع ثمناً غالياً

مُشجّع رايو فاليكانو لمس مؤخرة لاعب إشبيلية أوكامبوس

وافقت اللجنة الدائمة لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة في إسبانيا، على اقتراح غرامة قدرها ستة آلاف يورو، وحظر الدخول إلى الأماكن الرياضية لمدة 12 شهراً، لمُشجّع رايو فاليكانو الذي لمس  مؤخرة لاعب إشبيلية أوكامبوس.
كان المشجع الشاب يجلس في الصف الأمامي، وعندما اقترب المهاجم للعب الكرة، وقف ولمس مؤخرته بإصبعه، ما تسبب في توقف المباراة لعدة دقائق.
وبعد ما حدث، أبدى المتفرج ورفاقه موقفا ممازحا ومتحديا تجاه احتجاجات اللاعب، فيما أصدر كل من رايو وإشبيلية بيانات رسمية تدين التصرّف الأرعن، وأعلنت رابطة الدوري الإسباني عن تقديم شكوى ضد المرتكب أمام مكتب المدعي العام للأحداث.
بعد المباراة، سُئل أوكامبوس عن الأمر، وبدا مهاجم إشبيلية غاضباً للغاية "آمل أن تأخذ رابطة الليجا الأمر على محمل الجد، تماماً مثل مسألة العنصرية، ولا أعتقد أن كل أفراد نادي رايو هكذا، فهم يعاملوننا دائماً باحترام، ولكن هناك دائماً".

مراهق لمس مؤخرة "أوكامبوس" يدفع ثمناً غالياً

رياضة

كرة القدم

رايو فاليكانو

إشبيلية

أوكامبوس

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