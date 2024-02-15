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رُغم وفاة جدّته .. هالاند قاد مانشستر وسجّل

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رُغم وفاة جدّته .. هالاند قاد مانشستر وسجّل
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كرة القدم

2024-02-15 | 03:51
رُغم وفاة جدّته .. هالاند قاد مانشستر وسجّل

هالاند سجل 51 هدفاً في الدوري الممتاز في 50 مباراة

لعب إيرلينج هالاند في المباراة التي انتهت الى فوز مانشستر سيتي على إف سي كوبنهاغن (3-1) في دوري أبطال أوروبا ليل الثلاثاء، على الرغم من وفاة جدته.
فقد كشفت أخبار صحفية عن وفاة تون راسدال، والدة نجم السيتي وليدز ونوتنغهام فورست السابق ألفي هالاند، والد إيرلينج، يوم السبت، لكن ذلك لم يمنع النجم النرويجي من المشاركة في مباريات فريقه.
ومن غير الواضح ما إذا كان هالاند على علم بوفاة جدته عندما سجل هدفين في الفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب الاتحاد يوم السبت.
هذه الثنائية تعني أنّ هالاند سجل حتى الآن 51 هدفاً في الدوري الممتاز في 50 مباراة، ولم يُعرف ما إذا كان هداف السيتي سيغيب عن المباراة المقبلة للمشاركة بجنازة جدته، بعدما سمح النادي الإنجليزي للاعبه الاسباني رودري بالسفر إلى مدريد ليكون مع عائلته بعد وفاة جدته.
وينتظر حامل اللقب جدول مليء بالمباريات، حيث يلعب توالياً مع تشيلسي وبرينتفورد وبورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز، ثم مع لوتون في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل ديربي مانشستر ومباراة الإياب مع كوبنهاغن.
 
رُغم وفاة جدّته .. هالاند قاد مانشستر وسجّل

رياضة

كرة القدم

إيرلينج هالاند

مانشستر سيتي

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