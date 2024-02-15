بطاقة "عيد الحب" الثالثة لأوباميكانو في دوري أبطال أوروبا

كان اللون الأحمر الأكثر انتشاراً على مساحة الكون



مثّل يوم أمس الأربعاء مناسبة عيد الحب على مُجمل الكرة الأرضية وكان اللون الأحمر الأكثر انتشاراً على مساحة الكون .. حتى في كرة القدم.

فقد بات دايوت أوباميكانو، لاعب بايرن ميونيخ الالماني، ثالث لاعب فقط يحصل على بطاقة حمراء في دوري أبطال أوروبا في عيد الحب، وقد نالها في خسارة فريقه أمام مضيفه لاتسيو الايطالي (0-1) في ذهاب الدور ثُمن النهائي.

ودايوت هو الثالث بعد روكي جونيور، لاعب ميلان في مواجهة باريس سان جيرمان في العام 2001، وبنيامين بافارد، لاعب بايرن ميونيخ في مواجهة باريس سان جيرمان في العام 2023.





