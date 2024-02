قام عدد من أنصار نادي يوفنتوس الايطالي في الولايات المتحدة الاميركية بالمطالبة برحيل المدرب الحالي للفريق ماسيميليانو أليغري، بأغرب طريقة ممكنة.

فقد استأجر هؤلاء مساحة اعلانية في موقع شهير في ساحة التايمز سكوير في العاصمة الأميركية واشنطن، وكتبوا عليها "من أجل عودة يوفنتوس .. لا حلّ بديل عن رحيل أليغري"

(For a Juventus comeback, no other options than #Allegriout).

Juventus fans have paid for a Massimiliano Allegri out advertisement in Times Square 😮🇺🇸 pic.twitter.com/9MFvuMxFMi