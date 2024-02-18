فيديو - رونالدو في صورة تذكارية مع التوأم

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بحركة لفتت الانتباه تجاه زميله علي لاجامي، وتوأمه قاسم لاجامي، لاعب الفتح.فبعد المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت الى فوز النصر (2-1) ضمن الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين، طلب رونالدو التقاط صورة تذكارية مع التوأم.وسجل النجم البرتغالي الهدف الأول للنصر في الدقيقة 17، رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً في صدارة هدافي الدوري، بفرق أربعة أهداف عن مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وأضاف مواطنه أوتافيو مونتيرو الهدف الثاني في الدقيقة 72.