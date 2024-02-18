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متى يُعلن كيليان مبابي انتقاله الى ريال مدريد؟

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متى يُعلن كيليان مبابي انتقاله الى ريال مدريد؟
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كرة القدم

2024-02-18 | 03:23
متى يُعلن كيليان مبابي انتقاله الى ريال مدريد؟

هل يعلن قراره الانتقال إلى ريال مدريد في الأسبوع المقبل؟

أكدت شبكات عالمية عدّة قرار الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، البالغ من العمر 25 عاماً، بالرحيل عن فريقه في الصيف المقبل، للانضمام إلى ريال مدريد مجاناً، مستفيداً من انتهاء عقده.
وأشارت شبكة "ESPN" أن مبابي سوف يعلن قراره الانتقال إلى ريال مدريد في الأسبوع المقبل، وهو ما نفته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اذ ذكرت أن "النادي الملكي" لن يعلن عن الصفقة الا بنهاية الموسم، كونه يحترم النادي الفرنسي ولا يريد التأثير على فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وتابعت الصحيفة أن مبابي لا يريد الإعلان عن انتقاله من باريس سان جيرمان الى ريال مدريد الآن خشية أن توقع القرعة الفريقين وجهاً لوجه في الأدوار المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

متى يُعلن كيليان مبابي انتقاله الى ريال مدريد؟

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

باريس سان جيرمان

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

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