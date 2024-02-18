"الصغير" لامين يامال المُبهر بات المنقذ في برشلونة

تحوّل لامين يامال، الشاب البالغ 16 عاماً الى نجم برشلونة الأول مؤخراً، مُضيفاً الى أدائه المتصاعد مباراة بعد أخرى وفنيّاته العالية، تسجيل الأهداف وصناعتها، ولعب دور المنقذ في الفريق الكاتالوني.وفي السياق، مرر يامال كرة الهدف الاول لبرشلونة الى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في المباراة التي انتهت الى الفوز الشاق (2-1) على مضيفه سلتا فيغو ضمن الجولة 25 من الدوري الاسباني.وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المُحتسب بدل الضائع، حصل يامال بذكاء على ركلة جزاء من كرة ميتة، سجل منها ليفاندوفسكي هدف الفوز القاتل.وبذلك، رفع يامال، المولود في 13 تموز - يوليو 2007، عدد أهدافه الى خمسة هذا الموسم في مختلف المسابقات مُضيفاً اليها ست تمريرات حاسمة.