فيديو - هدف ولا أروع من 32 متراً في الدقيقة 99

هدف ولا أروع في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع

سجل اللاعب الأرجنتيني رودريجو غارو، البالغ من العمر 26 سنة، هدفاً ولا أروع لفريقه كورينثيانز، في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع، عادل فيه النتيجة (2-2) مع بالميراس، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري البرازيلي "باوليستا".

وسدد غارو الكرة من ركلة حرة ثابتة من نحو 32 متراً أسكنها الزاوية العليا اليسرى من مرمى بالميراس، ليرفع كورينثيانز رصيده الى عشر نقاط في المركز الحادي عشر، ويبقى بالميراس وصيفاً برصيد 18 نقطة، ومباراة أقل عن المتصدر سانتوس.