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نجم واتفورد الشاب مطلوب في برشلونة .. ولكن !

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نجم واتفورد الشاب مطلوب في برشلونة .. ولكن !
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كرة القدم

2024-02-20 | 23:54
نجم واتفورد الشاب مطلوب في برشلونة .. ولكن !

على الرغم من المعاناة من المشاكل الاقتصادية التي يمرّ بها النادي

على الرغم من المعاناة من المشاكل الاقتصادية التي يمرّ بها النادي، يبحث برشلونة عن المواهب الواعدة، لكن يبدو أنّ الهدف الجديد، ياسر أسبريلا، لاعب واتفورد، سيكلّف مبلغاً كبيراً.
فقد قدّم المهاجم الكولومبي، البالغ من العمر 20 عاماً، مستوى رائعاً في الدوري الانجليزي الممتاز، في موسمه الثاني في لندن، حيث سجّل ستة أهداف وقدّم خمس تمريرات حاسمة، لكن أكثر ما يميّزه هو جمال أهدافه وفرادتها، وهو قادر على اللعب في أي مركز هجومي.
انتقل أسبريلا قبل عامين من إنفيجادو، ناديه الاول في كولومبيا، وتشير تقارير صحفية إلى أنّ برشلونة مهتم به، لكن الأمور لن تكون سهلة، إذ سيطالب واتفورد برسوم عالية للتخلّي عنه، ولا يستطيع البلاوجرانا تحمل المقامرة بالقوة الشرائية القليلة التي يمتلكها على لاعبين صاعدين.
 
نجم واتفورد الشاب مطلوب في برشلونة .. ولكن !

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ياسر أسبريلا

واتفورد

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