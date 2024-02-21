اقتراح غريب .. لاعب يُطالب بمنح الحكام بطاقات

دعا أبدون براتس، مهاجم ريال مايوركا، إلى منح اللاعبين أو الأندية القدرة على معاقبة الحكام أيضاً، بعدما حصل في مباراة فريقه على أرضه، التي انتهت الى الهزيمة (1-2) امام ريال سوسيداد، حيث قام الحكم بابلو جونزاليس فويرتس، بطرد القائد أنطونيو رايلو ببطاقتين صفراوين في غضون دقيقة.وانتقد براتس الحديث الذي يدور عن "البطاقات الزرقاء" لفرض عقوبات إضافيّة على اللاعبين، وقال أنّ الحديث يجب أن يتمحور حول منح اللاعبين والأندية القدرة على أن رفع البطاقات في وجه الحكام لمعاقبتهم عندما يتّخذون قرارات خاطئة.وكان التحكيم موضع جدل كبير هذا الموسم في إسبانيا، وبشكل متزايد على خلفية فضيحة نيجريرا والتحكيم في المواسم السابقة، ويبدو أن الهوّة تتسع بين الحكام واللاعبين مع مرور الوقت.