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رُغم الحُكم .. داني ألفيس قد يخرج الى الحرية خلال 15 شهراً

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رُغم الحُكم .. داني ألفيس قد يخرج الى الحرية خلال 15 شهراً
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كرة القدم

2024-02-22 | 06:16
رُغم الحُكم .. داني ألفيس قد يخرج الى الحرية خلال 15 شهراً

حكم على داني ألفيس بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر

حكم على داني ألفيس، لاعب برشلونة السابق، بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي، بقرار من محكمة العدل في كاتالونيا، وهذا ليس نهائيا بعد، حيث يمكن الاستئناف أمام المحكمة العليا.
ويحدد الحكم مواعيد نهائية إلزامية للاعب كرة القدم البرازيلي السابق، حيث يمكن أن يبقى في السجن للمدة المقررة كلها، ما قد يمنحه الحرية في مدة أقصر، اذا استوفى سلسلة من المتطلبات، بالإضافة إلى الاستئناف الذي أعلنته محامية الدفاع إينيس غوارديولا.
دخل ألفيس السجن في 20 كانون الثاني - يناير 2023، ما يعني أنه قضى سنة واحدة وشهر واحد ويومين في السجن، وهي جزء من العقوبة التي تقربه من الامتثال الإلزامي للسنتين والأربعة أشهر التي يحددها القانون . 
في هذه الحالة، يمكن لقاضي مراقبة السجون مراجعة حكم المتهم، ما يسمح بإطلاق سراحه المشروط في سنة وثلاثة أشهر، بعد أن قضى فترة من العقوبة، وهو موعد نهائي يصادف شهر أيار - مايو 2025، حتى يمكن تطبيق تدابير الخروج مثل النوم في السجن أو القدرة على العودة إلى المنزل في عطلات نهاية الأسبوع. 
في الحالة الافتراضية التي لم يحصل فيها على هذه التدابير، يمكن إطلاق سراحه في كانون الثاني - يناير 2026 بعد قضاء ثلثي العقوبة (3 سنوات).
رُغم الحُكم .. داني ألفيس قد يخرج الى الحرية خلال 15 شهراً

رياضة

كرة القدم

داني ألفيس

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