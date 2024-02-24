فتاة مهووسة بالجنس تطارد ألكسندر أرنولد منذ عام !!

تعرض نجم ليفربول وإنجلترا للمطاردة لمدة عام

تعرض نجم ليفربول وإنجلترا ترينت ألكسندر أرنولد للمطاردة لمدة عام من قبل فتاة مهووسة بالجنس، حتى أنه قام باستئجار حارس شخصي ومحقق خاص، كما قام بتغيير رقم هاتفه المحمول وتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار وفحص بريده بعد تلقي رسائل ومواد فاحشة إلى منزله.

ولم تكتفِ المرأة المطاردة بهذا، بل ظهرت أيضاً في منزله وملعب تدريب ليفربول والمطاعم المفضلة لدى ترينت، فنُصح المدافع الذي يعاني من إصابة حالياً بعدم نشر أي من تحركاته على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تعرّض أفراد عائلته لوابل من الرسائل المريضة.

وجاءت هذه الأخبار قبل يوم من مواجهة ليفربول لتشيلسي في ويمبلي في نهائي كأس كاراباو، كما تم تنبيه الإدارة في ملعب أنفيلد رود إلى الموقف، وهي تقدم "الدعم الكامل" للاعب، ولكن من غير المعروف ما إذا كان قد تم تنبيه الشرطة.



