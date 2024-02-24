فيديو - مشجع عجوز يبكي وهو يخاطب ادارة ناديه .. اليكم السبب

Italian side Taranto FC are closing their stadium for 2 years to make renovations.



It’s been announced the team will be playing matches during this time 500km away from their usual venue.



This 85 year old, life long supporter, reacted to the news. 😔

pic.twitter.com/7qr6vh27mp — Football Away Days (@FBAwayDays) February 20, 2024

ناشد مشجع كرة قدم يبلغ من العمر 85 عاماً ناديه وهو دامع العينين عدم الانتقال مئات الأميال بعيداً.وسينتقل الفريق المحبوب للرجل، تارانتو إف سي، إلى ملعب مؤقت لمدة عامين، بينما يتم تجديد ملعب إيراسمو إياكوفوني.فيدلاً من التحول إلى ملعب في بلدة أو مدينة قريبة، يخطط فريق دوري الدرجة الثالثة للانتقال لمسافة 500 كيلومتراً شمالاً إلى تيرامو، على الساحل الشرقي لإيطاليا، الأمر الذي ترك أحد المعجبين المسنين والذي يدعى كارمين، مدمراً تماماً وغاضباً.وفي رسالة مشحونة بالعواطف، قال "لقد مر 75 عاماً على مجيئي إلى هذا الملعب، وأنا حامل تذكرة موسمية، ولدي الحق في مشاهدة المباريات هنا في تارانتو، أو على الأقل على بعد 40 كيلومتراً، ولا أستطيع أن أتخلّى عمًا يبقيني على قيد الحياة، لدي بضع سنوات متبقية، لماذا عليكم أن تسلبوا المتعة التي أحصل عليها من مشاهدة تارانتو الخاص بي؟ افعلوا شيئاً حيال ذلك أو سألعنكم إلى الأبد عندما أكون في السماء".