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من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى السجن مدى الحياة

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من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى السجن مدى الحياة
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كرة القدم

2024-02-24 | 05:15
من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى السجن مدى الحياة

أدى تحقيق فساد حكومي إلى اعتقال لاعب كرة القدم السابق

من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى السجن مدى الحياة،  فقد أدى تحقيق فساد حكومي في الصين، إلى اعتقال لاعب كرة القدم السابق لي تاي، البالغ 46 عاماً، الذي يقيم هناك.
واعترف لاعب إيفرتون السابق في حلقة فساد على التلفزيون الرسمي CCTV بأنه كان بطل الرواية من خلال دفع حوالي 380 ألف يورو ليتم تعيينه مدربا لمنتخب الصين، وسيتم الحكم على الرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم، تشن شويوان، من بين آخرين، في القضية نفسها بالسجن لمدة 15 عاماً. 
وقال لي تاي، الذي لعب 33 مباراة مع إيفرتون في موسم 2002-03 على سبيل الإعارة منلياونينغ الصيني "أنا آسف جداً، كان يجب أن أخفض رأسي، وأتبع الطريق الصحيح، كانت هناك بعض الأشياء التي شكّلت ممارسات شائعة في كرة القدم في ذلك الوقت".
وبعد عام ونصف آخر في شيفيلد وينسداي، بين صيف 2006 وشتاء 2008، عاد إلى الصين، وقال "تحقيق "النجاح" بهذه الطريقة غير المناسبة جعلني حريصا على تحقيق نتائج سريعة، ولتحقيق أداء جيد أثرت على الحكام، ورشوت اللاعبين والمدربين المنافسين، وأحيانا من خلال اتفاقات بين بعض الأندية وغيرها".
اعتزل لي تاي في العام 2012، وانتهى به الأمر بمساعدة مارسيلو ليبي في المنتخب الوطني، وبععد استقالة الإيطالي تم تعيينه مدربا في تشرين الثاني - نوفمبر 2022.
 
من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى السجن مدى الحياة

رياضة

كرة القدم

لي تاي

إيفرتون

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