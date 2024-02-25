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وفاة النجم الشاب تصدّم الشارع المغربي فما السبب؟

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وفاة النجم الشاب تصدّم الشارع المغربي فما السبب؟
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كرة القدم

2024-02-25 | 02:44
وفاة النجم الشاب تصدّم الشارع المغربي فما السبب؟

اللاعب السابق لأندية نهضة بركان مولودية وجدة وجمعية سلا

صُدم الشارع الرياضي المغربي أول أمس الجمعة، بوفاة أيوب الشرطي، اللاعب السابق لأندية نهضة بركان مولودية وجدة وجمعية سلا، عن 31 عاماً.
وتناقضت الاخبار، حيث ذكرت بعض المواقع أن الشرطي تعرّض لذبحة قلبية، فيما أشار البعض الآخر الى أنه شعر بألم في المعدة، فنُقل الى المستشفى حيث فارق الحياة، لكن شيئاً رسمياً لم يُعلن عن سبب الوفاة، خصوصاً أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.
وقدم نادي نهضة بركان تعازيه بوفاة لاعبه السابق عبر فيسبوك "تلقى نادي نهضة بركان بعميق الحزن والأسى نبأ وفاة اللاعب السابق لفريقنا أيوب الشرطي، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم النادي بجميع مكوناته بخالص العزاء والمواساة لأفراد أسرة الفقيد، راجين من العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وفاة النجم الشاب تصدّم الشارع المغربي فما السبب؟

رياضة

كرة القدم

أيوب الشرطي

نهضة بركان

مولودية وجدة

جمعية سلا

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