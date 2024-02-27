ماكرون يجمع مبابي والخليفي بحضور الأمير الشيخ تميم

كان تدخّل ماكرون أحد الأسباب وراء تجديد مبابي عقده مع سان جيرمان

كان تدخّل إيمانويل ماكرون أحد الأسباب الرئيسية وراء تجديد كيليان مبابي عقده مع باريس سان جيرمان قبل عامين، الى جانب ناصر الخليفي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

والآن، يبدو أنّ هؤلاء الثلاثة سيجتمعون مرة أخرى، إذ سيتواجدون في حفل الاستقبال الذي يقيمه الرئيس الفرنسي لأمير الدولة العربية، في زيارته الرسمية الاولى للعاصمة الفرنسية منذ توليه الحكم في عام 2013.

ووفقاً لصحيفة لو باريزيان، سيحضر المهاجم، الحدث ما يمنح الثلاثي فرصة للتحدث معه بعد قراره بعدم تجديد عقده مع ناديه الباريسي ونيته الانتقال إلى ريال مدريد، وهو الذي انضم لسان جيرمان من موناكو في عام 2017، على سبيل الإعارة في البداية، ثمّ أمضى الفائز بكأس العالم السنوات الست الأخيرة في باريس مسجلا 244 هدفاً ليصبح هدافه التاريخي.

ويعود السبب الرئيسي لزيارة الأمير إلى المفاوضات التي تدور في العاصمة الفرنسية بهدف التوصل إلى هدنة في غزة، حيث تلعب دولة قطر مهمة الوساطة بين المنظمات الفلسطينية والكيان الاسرائيلي، لكن عشاء الإليزيه يهدف إلى جمع الشخصيات الرياضية، ولن يكون مبابي الوجه الوحيد المعروف المدعو من عالم كرة القدم.



