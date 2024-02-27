الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

ماكرون يجمع مبابي والخليفي بحضور الأمير الشيخ تميم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ماكرون يجمع مبابي والخليفي بحضور الأمير الشيخ تميم
A-
A+

كرة القدم

2024-02-27 | 00:49
ماكرون يجمع مبابي والخليفي بحضور الأمير الشيخ تميم

كان تدخّل ماكرون أحد الأسباب وراء تجديد مبابي عقده مع سان جيرمان

كان تدخّل إيمانويل ماكرون أحد الأسباب الرئيسية وراء تجديد كيليان مبابي عقده مع باريس سان جيرمان قبل عامين، الى جانب ناصر الخليفي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
والآن، يبدو أنّ هؤلاء الثلاثة سيجتمعون مرة أخرى، إذ سيتواجدون في حفل الاستقبال الذي يقيمه الرئيس الفرنسي لأمير الدولة العربية، في زيارته الرسمية الاولى للعاصمة الفرنسية منذ توليه الحكم في عام 2013.
ووفقاً لصحيفة لو باريزيان، سيحضر المهاجم، الحدث ما يمنح الثلاثي فرصة للتحدث معه بعد قراره بعدم تجديد عقده مع ناديه الباريسي ونيته الانتقال إلى ريال مدريد، وهو الذي انضم لسان جيرمان من موناكو في عام 2017، على سبيل الإعارة في البداية، ثمّ أمضى الفائز بكأس العالم السنوات الست الأخيرة في باريس مسجلا 244 هدفاً ليصبح هدافه التاريخي.
ويعود السبب الرئيسي لزيارة الأمير إلى المفاوضات التي تدور في العاصمة الفرنسية بهدف التوصل إلى هدنة في غزة، حيث تلعب دولة قطر مهمة الوساطة بين المنظمات الفلسطينية والكيان الاسرائيلي، لكن عشاء الإليزيه يهدف إلى جمع الشخصيات الرياضية، ولن يكون مبابي الوجه الوحيد المعروف المدعو من عالم كرة القدم.

ماكرون يجمع مبابي والخليفي بحضور الأمير الشيخ تميم

رياضة

كرة القدم

إيمانويل ماكرون

كيليان مبابي

باريس سان جيرمان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لا ينافسه إلا غريمه الأزلي .. ميسي يسجل رقماً مذهلاً على انستغرام
فيديو - أعمال عنف واعتقالات في ديربي فيينا

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - معركة ضارية بين الفتيات في اسبانيا
01:31

فيديو - معركة ضارية بين الفتيات في اسبانيا

جرت الأحداث في ملعب ماهونيس في اسبانيا

01:31

فيديو - معركة ضارية بين الفتيات في اسبانيا

جرت الأحداث في ملعب ماهونيس في اسبانيا

فيديو - رجل يقفز الى الملعب للاعتداء على لاعب
01:20

فيديو - رجل يقفز الى الملعب للاعتداء على لاعب

حدث ذلك في مباراة في اسبانيا

01:20

فيديو - رجل يقفز الى الملعب للاعتداء على لاعب

حدث ذلك في مباراة في اسبانيا

برشلونة يُجرّد داني ألفيس من صفة الأسطورة !!
01:18

برشلونة يُجرّد داني ألفيس من صفة الأسطورة !!

بعدما حُكم عليه مؤخرا بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف

01:18

برشلونة يُجرّد داني ألفيس من صفة الأسطورة !!

بعدما حُكم عليه مؤخرا بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024