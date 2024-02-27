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برشلونة يُجرّد داني ألفيس من صفة الأسطورة !!

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برشلونة يُجرّد داني ألفيس من صفة الأسطورة !!
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كرة القدم

2024-02-27 | 01:18
برشلونة يُجرّد داني ألفيس من صفة الأسطورة !!

بعدما حُكم عليه مؤخرا بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف

قام نادي برشلونة بتجريد لاعبه السابق داني ألفيس، من صفة أسطورة في النادي، بعدما حُكم عليه مؤخرا بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي.
وعلى مدار تاريخها الممتد 125 عاماً، تم تسمية 102 لاعبا كأساطير برشلونة، بينهم جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه كونهم أحدث من انضم إلى هذه القائمة.
ولكن بالأمس، قام برشلونة بإزالة داني ألفيس من لائحة الاساطير، وهو الذي حكم عليه أيضا بخمس سنوات من المراقبة والانفصال والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وتعويض قدره 150 الف يورو للضحية ومصاريف المحكمة.
وذكرت صحيفة سبورت "لقد قرر نادي برشلونة اتخاذ هذه الخطوة الرمزية وجعلها فعالة بمجرد أن يصبح الحكم في قضية الاعتداء الجنسي نهائياً".
داني ألفيس، ثاني أنجح لاعب كرة قدم في التاريخ برصيد 43 لقباً، يفوقه ليونيل ميسي، لعب 408 مباراة مع برشلونة، وفاز بدوري أبطال أوروبا (3)، كأس السوبر الإسباني (3)، كأس العالم للأندية (3)، الليغا (6)، كأس الملك (4) وكأس السوبر الإسباني (4).
 
برشلونة يُجرّد داني ألفيس من صفة الأسطورة !!

رياضة

كرة القدم

داني ألفيس

برشلونة

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