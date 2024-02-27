جوهرة برشلونة لامين يامال أحدث نجوم أديدياس

أمس الاثنين، ظهر الشاب لامين يامال لأول مرة كلاعب امتياز في شركة أديداس الرياضية الألمانية متعددة الجنسيات.وبسرعة قياسية، امتلأت متاجر أديداس بصور مهاجم نادي برشلونة، وشارك لامين نفسه مقاطع الفيديو الترويجية، وصورة مع والدته على شبكاته الاجتماعية.وأصدرت علامة أديداس التجارية بعض الصور للاعب كرة القدم في نادي برشلونة يرتدي بعضاً من ملابسها المختلفة وحذائه الجديد، كما زار لامين نفسه مع عائلته أحد متاجر أديداس.ما لم تستطع أديداس عرضه يوم الاثنين كان لافتة إعلانية كبيرة للامين يامال، بسبب الرياح القوية التي ضربت مدينة برشلونة، وتم وضعها اليوم الثلاثاء في مبنى في شارع دياغونال.