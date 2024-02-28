فيديو - ماذا دار على العشاء بين مبابي والرئيس والأمير؟

حلّ كيليان مبابي كضيف هام على طاولة العشاء

حلّ كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، كضيف هام، على طاولة العشاء في الحفل الذي أقامه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضيفه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في حضور ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، الى جانب عدد من اللاعبين.

ووسط توقعات بأن اللقاء كان يهدف لإقناع مبابي بالبقاء في باريس، نفى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص بشؤون الانتقالات هذا الأمر تماما، وقال إن هدف الاجتماع ليس الحديث عن مستقبل اللاعب ومغادرته للنادي الفرنسي.

وأكد رومانو أن سان جيرمان لن يتقدم بأي عرض جديد لإقناع مبابي بالبقاء، وأن الأخير لا يتفاوض سوى مع ريال مدريد.

وفي الواقع، لم يرشح شيء عن أي حديث يمكن أن يكون قد حصل، ونقل حساب "Get French Football News" مقطع فيديو لجانب من حوار جانبي قال فيه ماكرون للاعب "يبدو أنك ستضعنا في ورطة مرة أخرى".