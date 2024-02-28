المُرعب إيرلينج هالاند مُحطّم الأرقام القياسية

سجل إيرلينج هالاند خمسة أهداف في المباراة التي سحق فيها مانشستر سيتي ضيفه لوتون تاون بنتيجة (6-2) ليلة أمس الثلاثاء، ضمن الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.أربعة من أهداف المهاجم الخمسة كانت بعد تمريرة حاسمة من دي بروين، في ثنائية مميّزة بين اللاعبَين، في حين أضاف كوفاسيتش هدف السيتي السادس، أمّا هدفي أصحاب الأرض فكانا من من توقيع كلارك.وبذلك، أصبح هالاند أول لاعب يسجل خمسة أهداف أو أكثر في مباراة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، منذ أن فعلها النجم الراحل جورج بيست، لاعب مانشستر يونايتد أمام نورثهامبتون في شباط - فبراير 1970.كما أصبح هالاند أول لاعب في مانشستر سيتي منذ عام 1926 يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة منذ أن سجل فرانك روبرتس خمسة أهداف في مباراة الفوز بنتيجة (11-4) على كريستال بالاس قبل ما يقرب من 100 عام.