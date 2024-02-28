ما حقيقة انتقال محمد صلاح الى الدوري السعودي؟

فجر أحمد حسام "ميدو" مفاجأة من العيار الثقيل

بالأمس، فجر أحمد حسام "ميدو"، لاعب منتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حين أكد أن مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، وقّع بالغعل عقود انضمامه الى أحد أندية الدوري السعودي في الصيف المقبل.

وعلّقت صحيفة اليوم السعودية على هذه المعلومة، فذكرت أن موقف صلاح ليس واضحاً بعد، وأن إدارة ليفربول تتمسك به، نافية الحديث عن انجاز الصفقة.

وارتبط اسم صلاح في الصيف الماضي بالانضمام الى نادي اتحاد جدة، الذي قدّم عروضاً كبيرة له، الا انه وناديه رفضاها، حيث أنه لا يزال يعتبر اللاعب الاكثر تأثيراً في الريدز، وهو الذي شارك في 28 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 19 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.



